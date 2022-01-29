В Харьковской области полицейские задержали женщину, которая убила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в субботу, 29 января.

По данным правоохранителей, жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней задушила ее.

Свекровь злоумышленницы обнаружила тело ребенка 28 января и сообщила в полицию. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила ребенка дома, роды принимал ее 25-летний муж.

В течение беременности женщина не стояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь, а тело спрятала на территории своего домовладения. Злоумышленница сообщила супругу, что отдала малыша социальным службам.

В семье также есть старший ребенок, которому нет и двух лет.

Злоумышленница задержана, ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом мать полгода прятала в сарае тело мертворожденной дочери.

Также мы писали, что недавно в Харьковской области полиция задержала женщину, которая пыталась убить новорожденного ребенка, бросив его в туалетную яму на железнодорожном вокзале в поселке Панютино.