Экс-заместитель начальника одного из отделений АО "Укрпочта" подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением почти на 800 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам досудебного расследования, указанное должностное лицо в период с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоило знаки почтовой оплаты (почтовые марки - Ред.), принадлежащие АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 тыс. гривен", - говорится в сообщении.



Отмечается, что указанным имуществом экс-сотрудница "Укрпочты" в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.



Женщина подозревается в ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах - Ред.). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следственные действия по уголовному производству продолжаются.



Ей грозит до 5 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Однако согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители задержали 28-летнего жителя Червонограда, который подозревается в краже денег из сейфа в кабинете судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Также мы сообщали, что в Полтавской области следователи полиции подозревают 20-летнюю жительницу Херсонской области в причастности к 12 кражам у мужчин. Правоохранители изъяли доказательства ее причастности к серии преступлений.