В Полтавской области следователи полиции подозревают 20-летнюю жительницу Херсонской области в причастности к 12 кражам у мужчин. Правоохранители изъяли доказательства ее причастности к серии преступлений.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Оперативники и следователи Кременчугского райуправления полиции установили, что со своими жертвами молодая женщина знакомилась в развлекательных заведениях. Среди пострадавших жители Кременчуга и Горишних Плавней.

"Следственным подразделением Кременчугского райуправления под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступлений. В ходе досудебного расследования мы выяснили, что, кроме похищения имущества и ценностей, женщина также оформила несколько кредитов в разных финансовых учреждениях. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщил Сергей Рекун, заместитель начальника полиции Полтавщины.

Следователи полиции Кременчуга под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры осуществляют расследование уголовного производства с предварительной правовой квалификацией части 2 статьи 185 (Кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проверяет фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям на территории Кременчугского района. Продолжаются следственные действия.

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