В Полтавской области 20-летняя девушка воровала у ухажеров и оформляла кредиты
В Полтавской области следователи полиции подозревают 20-летнюю жительницу Херсонской области в причастности к 12 кражам у мужчин. Правоохранители изъяли доказательства ее причастности к серии преступлений.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
Оперативники и следователи Кременчугского райуправления полиции установили, что со своими жертвами молодая женщина знакомилась в развлекательных заведениях. Среди пострадавших жители Кременчуга и Горишних Плавней.
"Следственным подразделением Кременчугского райуправления под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступлений. В ходе досудебного расследования мы выяснили, что, кроме похищения имущества и ценностей, женщина также оформила несколько кредитов в разных финансовых учреждениях. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщил Сергей Рекун, заместитель начальника полиции Полтавщины.
Следователи полиции Кременчуга под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры осуществляют расследование уголовного производства с предварительной правовой квалификацией части 2 статьи 185 (Кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.
Полиция проверяет фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям на территории Кременчугского района. Продолжаются следственные действия.
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