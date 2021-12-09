В Ужгороде правоохранительные органы задержали две группы несовершеннолетних, которые занимались разбоем и грабежами. Некоторые из них являются малолетними, поэтому ответственность за содеянное понесут их родители.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

правоохранительные органы задержали семерых несовершеннолетних, двое из которых - малолетние, поэтому ответственность за их нарушения понесут родители и опекуны, остальные задержанные помещены в изолятор временного содержания.

Сообщается, что первый случай был зафиксирован на Православной набережной Ужгорода, когда на местную жительницу напали трое подростков. Они пытались вырвать у нее сумку. Так, несовершеннолетние преступники забрали выпавшие у женщины деньги и скрылись.

Полиция установила личности нападавших, ими оказались 12, 13 и 14-летние жители Ужгорода. За совершенное преступление им грозит до 4 лет тюрьмы.

Через несколько часов на улице Корзо четверо подростков напали на супружескую пару. Они отобрали у жертв телефоны, кроме того, мужчине разбили лицо и выбили несколько зубов.

По данным полиции, нападавшими оказались два 16-летних парня и подростки по 14 и 15 лет: они получат до 10 лет лишения свободы.

"Следователи будут ходатайствовать в суде о содержании подозреваемых на период расследования под стражей. Следствие по обоим делам продолжается", - говорится в сообщении Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье ограбили семью 15-летнего Юры Смыканыча, которого жестоко избили подростки в Париже у Эйфелевой башни в начале года. Злоумышленники украли ценности на 21 тысячу евро, а полиция региона уже почти четыре месяца не может найти.

Кроме того, мы информировали о том, что киберполиция в Днепропетровской области разоблачила члена преступной группировки, которая причастна к развращению, насилованию и созданию порнографии с несовершеннолетними.