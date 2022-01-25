Полицейские установили личность мужчины, долго преследовавшего и угрожавшего физической расправой певице и героине второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Злате Огневич. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вчера певица обратилась в Печерское управление полиции и сообщила о том, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством. Сведения о происшествии дознаватели внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством.

За совершенное мужчине грозит до двух лет ограничение свободы.

Как рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин, правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий.

"Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины".

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Весной 2019 года Огневич сообщала, что этот же мужчина напал на нее возле дома в Киеве.

Летом того же года она публиковала фото и видео неадекватного преследователя.