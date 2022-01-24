Правоохранители задержали 28-летнего жителя Червонограда, который подозревается в краже денег из сейфа в кабинете судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 24 января.

По данным полиции, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у задержанного вещественные доказательства его причастности к совершению уголовного правонарушения.

Суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, что в Западном апелляционном хозяйственном суде заявили, что неизвестный в ночь на 18 января совершил кражу "личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах".

Злоумышленник, по предварительным данным, залез в здание суда через окно второго этажа. Сигнализаций там не было, а государственная охрана его не заметила.

Позднее судья Западного апелляционного хозяйственного суда во Львове, из рабочего сейфа которой в ночь на 18 января украли 120 тысяч долларов, заявила, что деньги принадлежали не ей, а ее подруге.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Печерске без взлома выкрали из домашнего сейфа 100 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Запорожье обокрали ювелирную компанию, забрав из сейфа более 40 миллионов гривен.