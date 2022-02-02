Кабинет Министров согласовал увольнение Василия Володина с поста главы Киевской областной госадминистрации. Вместо него губернатором области станет Алексей Кулеба, который сейчас является заместителем мэра Киева Виталия Кличко в КГГА.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, 2 февраля.

Кадровую перестановку прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Любопытно, что Кулебу ранее называли кандидатом на пост главы КГГА в случае, если примут закон о разделении этой должности с постом мэра Киева.

Но закон так до сих пор и не приняли (и непонятно - примут ли вообще).

И Кулебу, по итогу, отправили руководить областью", - говорится в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что "Слуги народа" решили реанимировать законопроект о столице спустя два года после его принятия в первом чтении. Планировалось, что голосование во втором чтении по этому документу состоится 18 ноября прошлого года. Принимать его должны были в целом. Хотя от первоначальной редакции проекта в новом тексте практически ничего не осталось - документ был полностью переписан, а ключевые его идеи приобрели совершенно другой смысл.

Однако, нардепам фракции "Слуга народа" не хватило голосов для принятия закона "О городе Киеве - столице Украины", которым разделяются полномочия мэра и главы КГГА.