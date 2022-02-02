Брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир подал заявление на включение его в бригаду территориальной обороны столицы.

Об этом мэр написал в Telegram-канале.

Кличко рассказал, что он пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создан в столице.

"А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", - написал он.

Ранее мы уже писали, что Киевская мэрия, несмотря на недовольство Банковой и СНБО по поводу "военной" активности столичного градоначальника Виталия Кличко, набирает бойцов теробороны. Киевская тероборона будет защищать админздания и население, а также "готовить граждан к национальному сопротивлению". Тероборона также будет "обеспечивать безопасность и порядок в городе в особый период".

Кроме этого, "Страна" рассказывала, что листовки с призывами вступать в ряды теробороны уже раздают в военкоматах Киева. Одна из них оказалась в распоряжении "Страны". Там предлагают пройти военную службу по контракту в батальоне территориальной обороны в границах определённого района Киева.