В сети опубликовали начало вчерашнего конфликта, который произошел в центре Киева на улице Владимирской возле здания Службы безопасности Украины.

Видео распространяют Telegram-каналы в четверг, 3 февраля.

На кадрах видно, что националисты провоцируют охрану обменника, называя их "боевиками ДНР". Наиболее активно действует соратник Корчинского - Середюк, изображающий из себя журналиста. В определённый момент по нему наносится удар и он падает на землю.

Позже появились официальные данные от правоохранителей по ситуации со стрельбой в центре Киева у обменника. Сообщалось, что среди пострадавших оказалось двое, а задержали - 14 человек.

Это уже второй подобный случай. До этого, 25 января, возле главного Офиса Службы безопасности Украины также прозвучали выстрелы возле пункта обмена валют. Тогда представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Люди не пострадали.