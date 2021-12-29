В Одессе вечером во вторник, 29 декабря, в бильярдном клубе на Генуэзской улице мужчины устроили стрельбу. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них погиб на месте, второй доставлен в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Полицию вызвала администрация заведения, сообщив о стрельбе в клубе. На месте работали следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

По данным правоохранителей, предполагаемого злоумышленника задержали, оружие изъяли. С подозреваемым проводятся неотложные мероприятия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" рассказала, что следователи сообщили подробности убийства главного врача одного из санаториев в Ровенской области, которое произошло в столице Украины.

Также "Страна" писала, что в Черновицкой области местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в направлении автобусной остановки и скрылся. Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника.