Во вторник, 25 января, в центре Киева возле главного Офиса Службы безопасности Украины прозвучали выстрелы возле пункта обмена валют.

Как выяснила "Страна", представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После чего к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.

Источник также уточнил, что обменник никто не пытался ограбить.

Позже стало известно, что за активисты клеили наклейки на пункт обмена валют. Оказалось, это был праворадикал Кристиан Ударов, он сам написал об этом в своём Telegram-канале.

Кристиан Ударов

Новость прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны". "С учетом такого фигуранта дела можно предположить, что "активисты" на обменнике не просто наклейки вешали", - говорится в сообщении.

"Страна" сообщала, что Ударов участвовал в погромах ночных клубов и ресторанов киевского Подола. По информации источников "Страны" в МВД, в подготовке и реализации планов погромов Ударов активно ассистирует обвиняемого по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины - Андрея Медведько. Сам Ударов начинал свою "карьеру", в праворадикальной организации "Традиции и порядок". Позже он побывал в идеологически родственной ей ультраправой организации "Легионы порядка".

Ранее мы рассказывали, как в Киеве радикалы напали на бар HVLV ("Хвильовий"), расположенный на подоле. По словам представителей заведения, оно подвергалось атакам уже третью неделю при полном бездействии полиции. Позже "Хвильовий" даже организовал акцию протеста под МВД обвиняя полицию в крышевании погромщиков.