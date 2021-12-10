Полицейские объявили о подозрении двум участникам нападения на бар "Хвильовий" в Подольском районе столицы. Погром произошел 26 ноября.

О предъявлении подозрения сообщает в Фейсбуке полиция Киева.

В рамках начатого досудебного расследования 10 декабря правоохранители провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов дела о нападении. Правоохранители установили около 30 человек, причастных к совершению правонарушения. Сейчас они проводят документирование преступных действий погромщиков для привлечения их к уголовной ответственности.

Еще в день нападения на заведение, расположенное на улице Верхний Вал, правоохранители установили, что компания молодых людей с матами ворвалась на территорию бара, разбила мебель на улице, а затем - стеклянные двери и окна в помещении. После этого нарушители пытались проникнуть внутрь, где закрылись работники и посетители бара. Однако когда погромщикам это не удалось, они распылили из баллончиков вещество раздражающего действия и скрылись.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, а затем установили около тридцати человек, подозреваемых в совершении нападения. 10 декабря во время обысков у нескольких фигурантов они изъяли доказательства их противоправной деятельности.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годов рождения, уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Как писала "Страна", сотрудники бара "Хвильовий" уверены, что нападавших крышует полиция, так как проблемы у заведения с радикалами существуют давно.

Также мы сообщали, что 29 ноября у здания МВД в Киеве прошли акции защитников бара "Хвильовий" и ультраправых, которые его громили.