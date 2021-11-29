В киевском баре "Хвильовий", который в пятницу разгромили радикалы, считают, что нападавших "крышуют" правоохранители.

Об этом в комментарии "Стране" заявила Екатерина Войчук, пиар-менеджер бара "Хвильовий".

"Мы не знаем причин нападения, с нами никто не ведет официальную или неофициальную коммуникацию. Кто этим руководит, мы тоже не знаем, но поскольку полиция абсолютно никак не реагирует на наши заявления, то, очевидно, нападающие крышуются правоохранителями", - сообщила "Стране" Войчук.

По ее словам, подозреваемые были задержаны еще вечером, когда произошел инцидент.

"Нам в отделении сказали, что на них возбуждено уголовное производство. Утром оказалось, что их отпустили. Причин не сказали", - отметила Екатерина Войчук.

На вопрос "Страны", во сколько оценивается ущерб, нанесенный радикалами бару, она ответила, что пока сумму трудно оценить.

"Кроме замены всех окон и дверей и покраски стен, нам постоянно приходится ставить дополнительную охрану, иногда - отменять вечеринки. В заведение стали меньше ходить гости, потому что в течение трех последних недель нападения на бар случаются регулярно. Раньше они просто разрисовывали стены и бросали петарды во двор, а в эту пятницу прибегли к насильственным методам и использовали оружие. Что будет в следующий раз – трудно представить", - сообщили "Стране" в "Хвильовом".

Сегодня, 29 ноября, бар "Хвильовий" выйдет на акцию протеста под МВД.