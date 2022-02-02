Появились первые данные от правоохранителей по ситуации со стрельбой, которая произошла в центре Киева на улице Владимирской возле здания Службы безопасности Украины. Среди пострадавших оказалось двое, а задержали - 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По факту хулиганских действий в центральной части города начато уголовное производство В результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции.

Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Сейчас около обменника на Владимирской в Киеве, где была перестрелка и драка, территория оцеплена ограничительной лентой. На месте работает следственно-оперативная группа.

По словам правоохранителей, внутри ещё остаётся часть участников конфликта и сейчас их планируют выводить и садить в автозак.

Раненого доставили в 17 клиническую больницу Киева.

Позже появилось видео раненного в ходе драки около обменника в центре Киева националиста Алексея Середюка из машины "скорой помощи". По видео нельзя сказать, насколько его здоровье в опасности, но националисты, опубликовавшие видео, сообщают, что Середюку очень плохо.

Судя по всему, это видео прислала националистка Вита Заверуха. Она, вероятно, вместе с Середюком находится в машине "Скорой".

Мы уже писали, что в центре Киева на улице Владимирской возле здания Службы безопасности Украины произошла стрельба из автомата. Столичные телеграм-каналы сообщают, что возле обменника криптовалюты ранили националиста и ветерана АТО Алексея Середюка.

Это уже второй подобный случай. До этого, 25 января, возле главного Офиса Службы безопасности Украины также прозвучали выстрелы возле пункта обмена валют. Тогда представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Люди не пострадали.