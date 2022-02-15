В связи со слухами о близком вторжении России в Украину многие бизнесмены и политики уехали за границу и эвакуировали свои семьи. В списке таких людей значился и депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Игорь Абрамович. Однако сегодня он был в парламенте.

По данным СМИ, нардеп заказал частный борт на 50 человек, чтобы вывезти из Киева в Вену своих родственников, однопартийцев и бизнес-партнеров.

О том, улетал ли этим рейсом сам Абрамович, неизвестно, но 15 февраля он присутствовал на заседании Верховной Рады.

Ранее "Страна" рассказывала, что на фоне нагнетания ситуации со "вторжением" сообщалось о бегстве из Украины телеведущего Дмитрия Гордона с семьей. Также пресса писала об "исходе" олигархов: мол, большинство крупных бизнесменов покинули страну. В последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко). Также за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Однако и Ахметов, и Пинчук уже вернулись в Украину.

Позже внефракционный народный депутат Вадим Новинский, один из тех, кого записали в "уехавшие" из Украины, в кулуарах Верховной Рады сообщил, что действительно ездил в Мюнхен по личным делам. Однако вернулся в Украину в понедельник.