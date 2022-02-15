Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, один из тех кого записали в "уехавшие" из Украины, в кулуарах Верховной Рады сообщил, что ездил в Мюнхен по личным делам.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"В четверг вечером улетел, вчера вернулся. И вообще я считаю нарушением то, что погранслужбой сливаются личные данные различным информационным агентствам. Это нарушение личного пространства, так нельзя поступать", - считает Новинский.

Также он добавил, что его никто не просил вернуться.

"Был запланирован вылет, я не скрывался. В пятницу объявили, что Россия 15-го нападет, потом, что 16-го. И что теперь делать. Сколько раз уже было этих "нападений". Если проанализировать всю ситуацию со середины декабря, то уже раз десять Россия должна была нападать", - сказал Новинский.

Напомним, народные депутаты Украины, которые, как писали журналисты, улетели за границу, начали постить свои фотографии в соцсетях. Ранее в сети Вадим Новинский опубликовал снимок, на котором видно, что он служил в церкви в Феофании (то есть он находится в Украине).

Также мы писали, что депутатам "Слуги народа" запретили выезжать из Украины.

О том, что на фоне слухов о "вторжении" многие олигархи и бизнесмены покинули Украину со своими семьями, в блоге "ЯсноПонятно" рассказывала Олеся Медведева.