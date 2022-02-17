Правительство Канады заявило, что обеспечило пути отхода из Украины для своих граждан через четыре соседние страны на случай "российского вторжения в Украину", о котором и дальше пишут западные СМИ.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел страны сообщил телеканал CBC.

По данным канадского внешнеполитического ведомства, речь идет о Польше, Румынии, Венгрии и Словакии. Именно через эти страны канадцы, которые захотят покинуть Украину, смогут беспрепятственно выехать.

Такие же гарантии Канада хочет получить от Молдовы и ведет переговоры с коллегами из Кишинева.

"Мы знаем, что Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих вдоль границы с Украиной. Угроза реальна и неизбежна", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По данным издания, на данный момент около 800 граждан Канады официально заявили о своем пребывании на территории Украины. По мнению канадских властей, их гораздо больше.

Напомним, ранее Канада приостановила работу своего посольства в Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Также мы писали, что Канада вывела своих военных из Украины куда-то в Европу из-за угрозы вторжения России

Вместе с тем, "вторжение России", анонсированное США и Британией на 16 февраля, не состоялось. Накануне назначенного дня "вторжения" информационная кампания по нагнетанию паники достигла апогея, хотя вероятность атаки отрицала даже сама Украина.

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" Олеся Медведева.