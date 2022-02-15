Великобритания объявила об открытии во Львове нового офиса, где можно будет получать документы и консульскую поддержку. Кроме того, посольство продолжает работу и в Киеве, несмотря на напряженную обстановку вокруг ситуации с "вторжением".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

"Британия открывает офис во Львове, который сможет выдавать документы и оказывать консульскую поддержку", – говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, услуги можно будет получить только по предварительной записи.

В МИД Британии также заявили, что потенциальная вооруженная агрессия РФ против Украины "серьезно повлияет на способность посольства в Киеве и офиса во Львове оказывать консульскую поддержку" и британцам в случае таких обстоятельств "не стоит ожидать повышенной консульской поддержки или помощи с эвакуацией".

Напомним, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что посольство Британии в Киеве продолжает работать несмотря на слухи о "вторжении".

Также мы писали, что замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что гражданам Великобритании не следует ожидать военной эвакуации со стороны правительства своей страны в случае конфликта в Украине, они должны покинуть украинское государство сейчас.

В интервью SkyNews Хиппи также заявил, что "британских военных не будет в Украине" в случае вторжения России. Инспекторы, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, покинут нашу страну.

При этом, в МИД Украины призвали "сохранять спокойствие" на фоне угрозы вторжения РФ.