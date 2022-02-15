Часть дипломатов Великобритании, которая несколько дней назад призвала своих граждан покинуть Украину, были переведены из Киева во Львов.

Об этом рассказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News, пишет "РИА Новости".

"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять - Ред.), но постоянно изучаем ситуацию в Украине", - сказала она.

Ранее мы писали, что Трасс заявила, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент, британский МИД призвал граждан страны покинуть Украину, пока доступны коммерческие рейсы.

Напомним, Соединенные Штаты Америки решили перенести свое посольство из Киева во Львов, что касается граждан, то президент Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим многие другие страны рекомендовали воздержаться от поездок в Украину а тем своим гражданам, которые уже находятся в стране - выехать.

Стоит отметить, что согласно версии Запада, "российское вторжение" начнется уже 16 февраля. Как Украина живет за день до этого мы следим в обновляемом материале.