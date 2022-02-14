Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя "брошенными" на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть страну в ближайшее время.

Об этом посол заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили", - сказал Пристайко.

Говоря об обращении иностранных государств к своим гражданам покинуть Украину, он уточнил, что был расстроен тем, что Великобритания также предупредила граждан о необходимости уехать из страны.

"Многие не могут уехать (из Украины). Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья. Возможно, слово "брошенные" немного сильное, но оно отражает то, как украинцы считают, с ними обращаются сейчас", - утверждает посол.

Ранее мы писали о том, что МИД Великобритании порекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздержаться от поездок в Украину. А тех британцев, которые находятся в нашей стране, призвал покинуть Украину сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы.

Также вчера посольство Соединенных Штатов в Украине начало эвакуацию из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в Киев после того, как стабилизируется ситуация с безопасностью в Украине. При этом здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал. По состоянию на сегодня, из Киева во Львов уже перебрался основной штат сотрудников американского диппредставительства.