Всемирный банк временно вывезет своих сотрудников из Украины из-за напряженной ситуации вокруг страны.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на служебную записку банка.

"Главным приоритетом Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой, касающейся вопросов эвакуации, идет временная передислокация сотрудников, принимаются усиленные меры безопасности", — указывается в сообщении.

Вчера мы писали, что посольство Соединенных Штатов в Украине начало эвакуацию из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в Киев после того, как стабилизируется ситуация с безопасностью в Украине. При этом здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал. По состоянию на сегодня, из Киева во Львов уже перебрался основной штат сотрудников американского диппредставительства.

Туда же переводит своих дипломатов в Украине и Австралия.

А вот Польша пока не планирует эвакуировать из Украины своих дипломатов. К такому решению прибегнут только в случае крайней необходимости, а пока польские дипломатические миссии играют важную роль в помощи.

Также напомним, что "Страна" в онлайн-формате следит за последними событиями.