Посольство Индии в Украине призвало соотечественников покинуть территорию Украины из-за обострившейся ситуации в стране.

Об этом говорится на сайте дипломатического представительства.

"Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации в Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину", - говорится в сообщении.

В то же время дипломаты посоветовали использовать для вылета из Украины все доступные коммерческие и чартерные рейсы.

Уточним, что это уже второй раз, когда индийские дипломаты призывают своих граждан покинуть Украину. До этого они использовали более мягкую формулировку: их призывали "рассмотреть вопрос о временном выезде".

До этого "Страна" писала, что корреспондент американского BuzzFeedNews Кристофер Миллер отмечает, что на фоне угрозы "российского вторжения" Львов быстро становится "западной столицей Украины".

О том, что происходит вокруг Украины в последние дни, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.