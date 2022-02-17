Пресс-атташе дипмиссии РФ в Украине Денис Голенко опроверг информацию о пожаре в здании посольства Российской Федерации в Киеве, заявив, что дипведомство работает в штатном режиме, ничего экстраординарного не происходит.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Идет работа в штатном режиме. Ничего экстраординарного у нас не происходит", - сообщил Голенко, комментируя появление в соцсетях видео, на котором видно, как из здания посольства идет дым.

Он также добавил, что эвакуация сотрудников посольства не проводилась.

"Речь шла об оптимизации персонала. И на данный момент этот вопрос находится в активной проработке", - пояснил он.

Тем временем некоторые страны полностью или частично перевезли свои дипломатические представительства из Киева во Львов. Например Великобритания открыла во Львове офис посольства и продолжила работу в Киеве, а в Госдепе официально подтвердили перенос посольства Соединенных Штатов Америки из Киева во Львов.

Между тем, мы также сообщали о том, что спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что страна решила оптимизировать штат своих загранучреждений в Украине, опасаясь возможных провокаций. Она также добавила, что посольство РФ в Киеве и консульские учреждения "продолжат выполнение основных функций".