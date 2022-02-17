Сегодня, 17 февраля, из здания посольства Российской Федерации в Киеве идет дым. Соответствующее видео выкладывают пользователи сети.

Заснявший на видео дым мужчина предположил, что в посольстве сжигают документы. По его словам, подобный дым из посольства он видел в 2014 году.

Между тем некоторые страны полностью или частично перевезли свои дипломатические представительства из Киева во Львов. Например Великобритания открыла во Львове офис посольства и продолжила работу в Киеве, а в Госдепе официально подтвердили перенос посольства Соединенных Штатов Америки из Киева во Львов. В свою очередь Литва эвакуирует во Львов лишь часть сотрудников своего посольства в Киеве.

Напомним, Россия рекомендует неосновному составу своих диппредставительств в Украине на время уехать домой. Ранее ряд стран заявил о частичной эвакуации дипломатов или членов их семей, в частности США, Великобритания, Австралия и Германия.

Что касается граждан, то США призвали американцев немедленно покинуть Украину, уехать из Украины своим гражданам советует и Израиль, а также многие другие страны.