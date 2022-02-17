В четверг, 17 февраля, сторонники левых взглядов пикетировали посольство США в столице Украины. Акцию устроила общественная организация "Червоні" при поддержке комитета "Стоп блокаде Кубы".

Это один из серии антивоенных флешмобов, которые были инициированы "красными" и прошли в разных регионах и городах Украины.

Участники развернули плакаты с надписями "No war, NATO, Nazi" ("Нет войне, НАТО, нацистам") и скандировали лозунги против войны и НАТО.

"Продвижение НАТО на Восток поставило мир на грань глобальной войны, а в Украине явилось одним из важных факторов, которые вместе с другими противоречиями лежат в основании конфликта, длящегося последние восемь лет", - заявляли митингующие.

"Мы более 20 лет жили в мирной и нейтральной стране, пока поддерживаемые западными империалистами правые политические силы, используя насилие, радикально не изменили украинский политический ландшафт, исключили из политики и общественной жизни значительную часть общества, ввели множество дискриминационных и репрессивных норм", - заявил во время выступления около посольства США известный правозащитник и общественный деятель Владимир Чемерис.

"Роль США и НАТО в этом процессе исключительна, вот поэтому мы сегодня здесь", - подчеркнул Чемерис.

Ранее у посольства провела одиночную акцию протеста участница "Femen". Девушка высмеяла паникерскую политику США.

Между тем персонал посольства эвакуировался во Львов - по заверениям Госдепа, временно.