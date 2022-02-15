Сегодня, 15 февраля, активистка "Femen" провела акцию у посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

Полуобнаженная девушка появилась у посольства в одежде в стиле милитари - штанах и ботинках. В руках у нее был пистолет, а на груди слоган : "Don't be а pussy!" (это выражение используется в значении "не трусь" - Ред.)

"Фемен" высмеяли паникерскую политику США, которая привела к цепной реакции закрытия посольств и эвакуации персонала. Страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине. "Фемен" взывает к международной общественности слоганом "Don't be а pussy!", - заявляют в движении.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал своих граждан срочно покинуть Украину. Ряд других стран, в частности Великобритания, Япония, Израиль, Индия и другие тоже рекомендовали своим гражданам выехать из Украины.

Также сообщалось, что в Госдепе официально подтвердили перенос посольства США из Киева во Львов, а Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов.