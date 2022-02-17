Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс все еще не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, несмотря на ежедневные соответствующие заявления Минобороны России.

Об этом он сказал в ходе брифинга в четверг, 17 февраля, пишет "Интерфакс"

"Несмотря на заявления Москвы, пока мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации. Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - заявил Генсек НАТО.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.

Сегодня в РФ показали очередное видео вывода подразделений войск из Крыма после учений.

Вместе с тем Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".

Также и Зеленский говорил, что не видит отвода войск РФ от границы с Украиной.

Кроме того, в Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.