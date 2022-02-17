НАТО не видит признаков отвода российских войск от границ Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс все еще не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, несмотря на ежедневные соответствующие заявления Минобороны России.
Об этом он сказал в ходе брифинга в четверг, 17 февраля, пишет "Интерфакс"
"Несмотря на заявления Москвы, пока мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации. Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - заявил Генсек НАТО.
Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.
Сегодня в РФ показали очередное видео вывода подразделений войск из Крыма после учений.
Вместе с тем Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".
Также и Зеленский говорил, что не видит отвода войск РФ от границы с Украиной.
Кроме того, в Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.