В России показали видео вывода подразделений войск из Крыма после учений
В России показали видео с выводом подразделений российских войск из Крыма после завершившихся учений.
Соответствующее видео обнародовало агентство РИА "Новости" утром в четверг, 17 февраля.
По данным российского Министерства обороны, воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа едет в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах.
"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1000 километров", - заявили в военном ведомстве.
В агентстве "Интерфакс" добавили, что Крым покинули около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.
Напомним, вчера также появилось видео, на котором Россия выводит военную технику из Крыма после завершения учений.
Вместе с тем, украинская разведка в среду, 16 февраля, заявила, что не заметила отвода российских войск от границ.
Кроме того, в Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.