В России показали видео с выводом подразделений российских войск из Крыма после завершившихся учений.

Соответствующее видео обнародовало агентство РИА "Новости" утром в четверг, 17 февраля.

По данным российского Министерства обороны, воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа едет в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах.

"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1000 километров", - заявили в военном ведомстве.

В агентстве "Интерфакс" добавили, что Крым покинули около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.

Напомним, вчера также появилось видео, на котором Россия выводит военную технику из Крыма после завершения учений.

Вместе с тем, украинская разведка в среду, 16 февраля, заявила, что не заметила отвода российских войск от границ.

Кроме того, в Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.