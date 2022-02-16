Министерство обороны России заявляет о выводе военной техники из Крыма после завершения учений.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА "Новости".

По данным ведомства, речь идет о подразделениях Южного военного округа, которые участвовали в маневрах на Крымском полуострове.

"Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений", - сообщили в ведомстве.

По прибытию в воинские части боевая технику обслужат и и подготовят к проведению очередного этапа военных учений.

Напомним, вчера в Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.

После этого на Банковой назвали "правильным сигналом" начало отвода войск РФ от границ Украины.

Вместе с тем, российский оппозиционный ресурс считает, что РФ не отводит войска от границ Украины.

О том, как РФ отводила войска и что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.