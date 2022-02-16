Танковая армия Западного военного округа вслед за подразделениями Южного военного округа начала возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений после проведения учений в Крыму.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа после завершения плановых учений завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", - сообщили в Западном военном округе.

Также опубликовано видео отвода танковой армии Западного военного округа в пункты постоянной дислокации после учений.

Напомним, Министерство обороны России также заявило о выводе военной техники из Крыма после завершения учений.

Вместе с тем, министр обороны Великобритании заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны Российской Федерации по отношению к Украине на этой неделе. При этом он сослался на размещение военных вокруг Украины.

Также и в НАТО не увидели признаков деэскалации вокруг Украины и заявили о росте количества российских сил у границы.

О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.