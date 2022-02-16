Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что бесполезно рассуждать о датах возможного "вторжения" России в Украину, о чем писали западные СМИ. Вместе с тем, он сказал, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

"Я никогда не называл даты, потому что во всех разведывательных материалах, которые я видел, самым важным являются не даты, а огромное количество войск (у границы Украины - Ред.)", - сказал Уоллес, отвечая на вопрос о сроках возможного вторжения.

Вместе с тем, глава Минобороны Великобритании заявил, что в Лондоне пока не видят свидетельств того, что РФ отвела войска от украинских границ.

"Мы не видели свидетельств отвода войск, о котором заявляет Кремль. На самом деле мы видим наращивание, строительство полевых госпиталей и развертывание таких стратегических вооружений, как ракеты "Искандер", - сказал британский министр.

Напомним, в минувшую пятницу американское издание Politico сообщило, что Байден озвучил 16 февраля как дату "вторжения" во время переговоров с лидерами Евросоюза и НАТО. Президент США якобы заявил, что нападение "неизбежно". На среду "вторжение" назначил и немецкий журнал Spiegel.

После этого британский таблоид The Sun написал, что "вторжение" России в Украину состоится в три часа ночи 16 февраля. А сегодня утром отредактировал свою статью. "Страна" публиковала видео с границы в ночь "вторжения России", которое не произошло.

О том, что писал таблоид The Sun о "вторжении", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.