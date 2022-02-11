В Киеве проведут акцию протеста против адвокатов, которые защищают националиста Кристиана Ударов, лидера организации "Катарсис". По информации "Страны", митинг организовывают владельцы ночных клубов, в погроме которых участвовал Ударов.

Они собираются провести акцию протеста под офисом адвокатского объединения Baristers в понедельник, в 12:00. Интересно, что украинской националиста Ударова организаторы акции называют "российским колаборантом".

"Будем требовать закрытия или наложения государственных санкций на эту контору, занимающуюся защитой подонков, титушни, бандитов-рекетиров и неонацистов-росколлаборантов. Помните - как бы остро в стране ни стоял вопрос с полицейским насилием, и вздором власти – это будет митинг, направленный на остановку деятельности Barristers! Требуем прекращения деятельности коллаборатов и покрывателей ультраправой преступности, а также справедливого суда и наказания для всех ими отмазанных", - заявляют организаторы акции.

Партнер адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук в комментарии "Стране" сообщил, что в связи с этим уже открыто уголовное производство по препятствованию адвокатской деятельности.

Адвокаты также просят предоставить им государственную охрану в связи с угрозой нападения на них.

"Мы уведомили комитет по защите прав адвокатов, Национальную полицию и открыли производство по противодействию адвокатской деятельности. А также мы запросили государственную охрану адвокатам, которые задействованы в этом деле", - заявил "Стране" Шевчук.

Напомним, праворадикал Кристиан Ударов участвовал в конфликте со стрельбой возле киевского офиса СБУ. "Страна" подробно разбиралась в случившемся в отдельном материале.

Также мы сообщали, что Ударов участвовал в погромах ночных клубов и ресторанов киевского Подола. По информации источников "Страны" в МВД, в подготовке и реализации планов погромов Ударов активно ассистирует обвиняемому по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины Андрею Медведько. Сам Ударов начинал свою "карьеру", в праворадикальной организации "Традиции и порядок". Позже он побывал в идеологически родственной ей ультраправой организации "Легионы порядка".

Журналист "Страны" Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как радикалы под лозунгами борьбы с преступностью грабят бизнес.