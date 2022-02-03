2 февраля "Страна" сообщала о втором за несколько дней случае стрельбы, произошедшей в самом центре столицы на улице Владимирской.

И если в предыдущий раз, 25 января, там обошлось без потерпевших, то в среду в драке ранили националиста Алексея Середюка из организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

Стрельба связана с налетами на обменник, где проводятся операции с криптовалютой. Как выяснила "Страна", в обоих налетах "заводилой", судя по видеозаписям, был один и тот же известный в кругах националистов деятель - Кристиан Ударов, который в последнее время работает с Андреем Медведько - обвиняемым по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины.

У Медведько есть своя собственная группировка "побратимов".

Ударов же известен тем, что вместе с Медведько участвовал в погромах баров, происходивших в прошлом году на Подоле. Владельцы называли причиной налетов банальный рэкет. А сейчас, судя по всему, новой мишенью стал обменник криптовалюты на Владимирской.

По информации источников "Страны" в полиции, националисты выяснили, что в этом финучреждении крутятся большие суммы, и решили заняться рэкетом. Но хозяева оказали сопротивление - и так же, как и 25 января, 2 февраля на вызов прибыла вооруженная частная охрана. Началась масштабная драка, в ходе которой и ранили Середюка (ранение у него не огнестрельное).

Затем представителей противоборствующих сторон увезли для выяснения в Шевченковское управление полиции. Там радикалы во главе с Ударовым пытались доказать, что через обменник криптовалюты якобы идут незаконные транзакции, связанные с наркотрафиком и финансированием "ЛДНР". Владельцы обменника считают налеты спланированными акциями с целью вымогательства денег.

В связи с событиями 2 февраля полиция открыло уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины - хулиганство с использованием оружия. Виновникам грозит наказание до 7 лет тюрьмы.

Примечательно, что тот же Ударов и сотоварищи сегодня также успели пикетировать телеканал "Наш" с требованиями его закрыть.

Как рассказывала "Страна", во время акции националистов у телеканала была совершена попытка нападение на нашего журналиста.