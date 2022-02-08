В субботу, 12 февраля, в Киеве пройдет "Марш за единство Украины". Среди организаторов акции - подозреваемый в убийстве человека радикал Сергей Стерненко и организация "Гонор", которой руководит "Сын Перуна" Сергей Филимонов.

Об этом свидетельствует информация в группе встречи в Facebook.

"В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну", - говорится в описании акции.

По состоянию на утро вторника, 8 февраля, на мероприятие подписались в Facebook 164 человека, еще 414 - им интересуются.

"У Филимонова тяжёлые отношения с главой Нацкорпуса Билецким. Поэтому значительная часть националистов мероприятие 12 февраля проигнорирует. И, не исключено, что Билецкий теперь запланирует своё, альтернативное, мероприятие. Чтобы, так сказать, помериться маршами", - комментирует предстоящий марш Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, подобная акция прошла на прошлых выходных в Харькове - националисты организовали марш единства, на который пришли около пяти тысяч человек.

Также сообщалось, что иностранцы на фоне слухов об "угрозе вторжения РФ" провели в Киеве "Международный марш единства за Украину".