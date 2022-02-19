Руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине разрешило всем своим сотрудникам брать внеочередные отпуска в связи с обострившейся ситуацией в стране. Соответствующее письмо среди работников было распространено 13 февраля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В одном из разведывательных органов Украины рассказали журналистам, что более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

При этом почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждения об эвакуации.

В Миссии эту информацию не опровергают и не подтверждают, однако ссылаются на сообщения для прессы от 13 февраля, в котором говорится, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует покинуть Украину.

Напомним, "Страна" писала о том, как в ОБСЕ сообщили, что отдельные страны решили отозвать своих сотрудников из миссии на Донбассе.

Также мы сообщали, что Ирландия призвала своих сотрудников в миссии ОБСЕ покинуть Украину.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Запад продолжает нагнетать слухи о "российском вторжении".