Миссия ОБСЕ решила уточнить сообщения о повреждениях в результате обстрела детского сада в подконтрольной Киеву Станице Луганской в районе станции Кондрашовка-Новая. Однако украинская сторона не допустила сотрудников ОБСЕ в само здание - они осматривали его издали с улицы.

Об этом сказано в ежедневном отчете миссии.

"На ул. Деповской, 22, примерно в 20 м к юго-западу от двухэтажного здания детского сада наблюдатели видели воронку на детской площадке, а также следы (по оценке, от разлета осколков) на внутренней части бетонного ограждения вокруг здания. Также команда СММ видела пробоину (диаметром около 1 м), а также разбитое окно на фасаде северо-восточной стены здания детсада и 2 разбитых окна на северо-западной стене (на первом и втором этаже)", - сказано в отчете по поводу обследования окрестностей здания.

По оценке СММ, повреждения возникли недавно, но определить тип примененного вооружения или направление огня не удалось.



"Команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 м от северовосточного фасада и около 30 м от юго-западного фасада поврежденного здания, поскольку сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведется расследование", - сказано в отчете.

Также со слов сотрудников Управления по делам молодежи Станично-Луганской военно-гражданской администрации наблюдатели узнали, что во время обстрела в детском саду находились 20 детей, при этом о случаях ранений не сообщалось.

Между тем в "ЛНР" назвали постановкой историю с якобы обстрелом детсада, и привели доказательства своей позиции.

Однако посольство США в Украине уже обвинило Россию в обстреле Станицы Луганской.