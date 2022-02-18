Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный исправил своё сообщение, в котором ранее заявлял о том, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета.

Об это стало известно из отредактированной публикации в Facebook.

Залужный написал, что на КПВВ в момент обстрела были не автомобили Красного креста, а колонна с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, вчера утром на Донбассе началось обострение, которое продолжилось и сегодня. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Тем временем Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу, 18 февраля, заявил, что Россия, по оценке Вашингтона, могла еще больше нарастить военное присутствие на границе с Украиной. По слова постпреда США, данная оценка, среди прочего, "включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму", бойцов Росгвардии, а также - "подразделения пророссийских сил на востоке Украины".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога "Ясно.Понятно".