В "ДНР" опубликовали, как утверждают в "республике", видео "боя с диверсантами" под Горловкой. Как заявляют в "народной милиции", камера была на шлеме у одного из диверсантов.

На видео можно рассмотреть активную перестрелку, также слышны вскрики ее участников.

Напомним, как заявили в "ДНР", был предотвращен взрыв емкостей с хлором (на очистных сооружениях) и аммиаком (на территории "Стирола" в Горловке. Диверсию готовили двое неизвестных. По данным "народной милиции", они говорили на польском языке. Оба они были ликвидированы во время боя.

Напомним, накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в пятницу на Донбассе продолжают стрелять, в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Кроме того, глава Минобороны Резников заявил, что Киев не планирует силовых действий на Донбассе или в Крыму.

Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась в том, почему началось обострение на Донбассе.