Президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что российский президент Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. При этом американский лидер снова повторил недавнее заявление о том, что не будет отправлять военных на территорию Украины.

Обращение американского президента транслировалось в Facebook администрации Белого дома.

"Да, я уверен, что Путин намерен вторгнуться. Но пока он этого не сделал, всегда есть дипломатический путь", - сказал Байден.

Президент США добавил, что Америка не станет направлять военных инструкторов, но будет оказывать поддержку Украине - помощь экономическую, гуманитарную, финансовую, оружием.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку. Запад полон решимости наложить серьезные санкции, если Россия будет продолжать. Но еще не поздно решить вопрос за столом переговоров. 24 февраля Блинкен и Лавров договорились о встрече в Европе, если Россия не решит совершить нападение до этого времени", - добавил Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп назвал обострение на Донбассе предлогом для вторжения России в Украину.

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