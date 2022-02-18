Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы.

Об этом сообщает соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации.

"Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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