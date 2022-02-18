В пятницу, 18 февраля, белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с российский коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили дальнейшее развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Вместе с тем, на встрече Путин сидел довольно близко с Лукашенко, а не так, как с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой они общались за огромным столом на расстоянии около шести метров.

О встрече двух президентов сообщили на сайте Кремля.

"Мы, во-первых, серьёзно продвинулись в области строительства Союзного государства: наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Приняли Концепцию миграционной политики, Военную доктрину - в общем, проделана очень большая работа", - заявил Путин.

Вместе с тем, российский президент больше порадовался развитию экономики.

"Я посмотрел, всё-таки солидный рост: 30 с лишним процентов, и почти 35 миллиардов долларов (товарный - Ред.) оборот. Это, конечно, очень хороший показатель...", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что во время визита президента Франции в Кремль Владимир Путин посадил своего коллегу за огромный стол. Путин держал Макрона на таком расстоянии от себя, потому что гость отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус, не желая давать россиянам свою ДНК.

О том, как тогда прошла встреча двух лидеров, а также о том, зачем Макрон ездил к Путину, а потом к Зеленскому, в блоге "ЯсноПонятно" рассказывала Олеся Медведева.

Также мы писали, что сегодня Лукашенко в Кремле объявил Запад проигравшим "первый раунд" кампании против России и Беларуси.