Запад проиграл "первый раунд" своей кампании против России и Беларуси. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи в Кремле в пятницу, 18 февраля.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента Беларуси, Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором "вторжении" на Украину.

"(Пугают - Ред.) весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя (таких- Ред.) планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было", - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, накануне Лукашенко пригрозил разместить не только ядерное, но и "сверхядерное" оружие на территории Беларуси, если "противники и соперники совершат бестолковые шаги".

Как сообщалось, Лукашенко пообещал быть "вечным президентом", если Запад будет атаковать Беларусь.

Ранее "Страна" писала о заявлении президента Беларуси о том, что решение о признании "ЛДНР" будет "совместным с Россией".

Также мы сообщали, что глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не собирается нападать на Беларусь, потому что "проклянут потомки".