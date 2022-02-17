Президент Беларуси Александр Лукашенко, который завтра встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что он может стать "вечным президентом" свой страны. По его словам, это произойдет в том случае, если Запад продолжит атаковать Республику.

Об этом сообщает "БелТА".

"Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят", - сказал президент Беларуси.

Однако Лукашенко добавил, если Запад продолжит по-прежнему "атаковать Беларусь", он будет "вечным президентом".

Напомним, ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко заявил, что готов оставить пост президента Беларуси в том случае, если в стране все будет спокойно.

Также мы писали, что ранее Александр Лукашенко пообещал вернуть Украину "в лоно славянства". При этом президент Беларуси добавил, что "Украина становится предметом закулисного торга, ее толкают в пламя конфликта, целенаправленно готовят к агрессии".