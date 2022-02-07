Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о попытках его физического устранения, которые предпринимались ранее. По словам президента, его пытаются убить и сейчас.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"И сейчас пытаются (убить - Ред.). Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу", - заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос российского журналиста, пытаются ли и детей президента убить, Лукашенко сказал: "Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. На вопрос ведущего: "То есть Бог сегодня – белорус?", Лукашенко ответил: "Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает".

Помимо этого, Александр Лукашенко заявил, что украинский беспилотник проводил разведку в районе проведения учений Беларуси и РФ.

Также мы писали о том, что Александр Лукашенко уверен, что через 15 лет Украина войдет в Союзное государство России и Беларуси.