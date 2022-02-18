Министр обороны Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в Раде 18 февраля, заявил, что Украина не собирается нападать на Беларусь, потому что "проклянут потомки".

"В этот понедельник у меня был очень важный разговор с моим коллегой министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Я говорил уже много раз и не устану повторять: Беларусь - это особенная страна для нас. Белорусский народ очень близок нам. Никакой агрессии относительно Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе. За такое нас проклянут наши потомки. Потому я выступаю за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами. Я благодарен министру Хренину, что он разделяет этот подход", - сказал Резников.

Напомним, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.

Как сообщалось, в Беларуси сейчас проходят учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Маневры развернулись возле украинской границы. В свою очередь Украина в течение февраля проводит военные учения "Заметиль-2022".

Также сообщалось, что Минобороны РФ заявило об отводе танковой армии Западного военного округа после учений у границ Украины.