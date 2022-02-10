Удивительные фото во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Кремль, на которых российский лидер Владимир Путин сидит с коллегой за огромным столом на расстоянии около четырех метров, получили объяснение.

Путин держал Макрона на таком расстоянии от себя, потому что гость отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус, не желая давать россиянам свою ДНК.



Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на коронавирус, когда прибыл на встречу с Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

У французского президента был выбор - либо согласиться на российский тест и получить возможность приближаться к Путину, либо же довольствоваться социальной дистанцией. Он выбрал второе.

"Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента", - сказал один из источников.

Представитель Кремля не сразу ответил на сообщение Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон вместо этого сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

"Русские сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", - сказал второй источник.

Ранее "Страна" сообщала, зачем Макрон ездил к Путину и Зеленскому, а также о том, как Франция продала Украине локомотивы, от которых отказалась Аргентина.