Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что войны России с Украиной не будет, если националисты не устроят провокацию в Украине.

Об этом сообщает "БелТА".

"Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту, - заявил глава государства. - А из зоны комфорта вылезти и начать воевать…" - сказал Лукашенко.

По его словам, войны не будет, если националисты не устроят провокацию в Украине.

"Поэтому я не думаю (что будет горячая война - Ред.). Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - заявил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил, что украинский беспилотник проводил разведку в районе проведения учений Беларуси и РФ.

Также мы сообщали, что Лукашенко уверен, что через 15 лет Украина войдет в Союзное государство России и Беларуси.