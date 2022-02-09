Минск заявил о готовности участвовать в обсуждениях российских предложений Западу по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Беларуси при ОДКБ Вячеслава Ременчика.

"Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив (по гарантиям безопасности - Ред.) как в двусторонних, так и в многосторонних форматах. Готовы принять деятельное участие в этом процессе", - сказал он, выступая на площадке клуба "Валдай".

Ранее в Кремле заявили о том, что новостей по гарантиям безопасности пока нет, поскольку эту тему Запад предпочитает не упоминать, обсуждая вместо этого "нападение РФ на Украину".

Также мы сообщали, что в России разочарованы тем, как отреагировали западные страны на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При это РФ оценила серьезность подхода ко многим аспектам и положительно оценила готовность продолжать диалог.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "риск нового вторжения России в Украину повышается". Такой вывод он сделал на основании якобы угрожающей риторики Москвы.