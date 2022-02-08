Два российских бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении истребителей выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Беларуси в рамках проверки сил Союзного государства. Первое патрулирование состоялось 5 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

"В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце. Продолжительность полета составила около четырех часов", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии.

Как рассказали в Минобороны, поставленную задачу российские и белорусские летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку, мастерство и высокий уровень взаимодействия экипажей в ходе совместного полета.

"Поставленные задачи выполнены полностью. В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования", - добавили в министерстве.

Напомним, что Россия и Беларусь 2 февраля начали совместные масштабные военные учения "Союзная решимость - 2022".

В РФ анонсировали в 2022 году более двух десятков таких совместных учений.