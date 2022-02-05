Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили воздушное патрулирование в небе над Беларусью. Продолжительность их полета составила около четырех часов.

Об этом сообщает ТАСС в субботу, 5 февраля, со ссылкой на ответ Министерства обороны России журналистам.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что все поставленные задачи по взаимодействию во время полетов были выполнены.

"В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь", - уточнили в Минобороны.

После выполнения поставленных задач российские дальние бомбардировщики вернулись на аэродром базирования в России.

Напомним, что Россия и Беларусь начали первый этап совместных масштабных военных учений "Союзная решимость-2022".

Ранее мы писали, что в РФ анонсировали в 2022 году более двух десятков совместных российско-белорусских учений.

Также "Страна" сообщала, что Александр Лукашенко хочет закупить всю задействованную в учениях "Союзная решимость" российскую военную технику.